В ЗКО начали готовиться к ремонту школ. Сейчас идут конкурсные процедуры - определяют подрядные организации, которые займутся текущим и капитальным ремонтом. Об этом сообщили в управлении образования ЗКО.

Работы планируют начать в июне - сразу после окончания учебного года, чтобы не мешать ученикам и учителям. Завершить ремонт хотят до 1 сентября, чтобы школы были полностью готовы к приёму детей.

Проводить ремонт во время учебного года не собираются: основной объём работ рассчитан на каникулярный период.

При этом в ведомстве допускают, что в отдельных случаях ремонт может затянуться. Тогда учеников временно разместят в других подходящих зданиях или школах. Этот вопрос прорабатывается вместе с акиматами.

В обычной ситуации переводить детей в другие школы или на вторую смену не планируют. Но если сроки ремонта будут сдвигаться, могут рассмотреть альтернативные варианты.

Окончательные решения будут принимать отдельно по каждой школе. Родителей обещают заранее информировать и обеспечить детям безопасные и комфортные условия обучения.

Напомним, в 2026 году в регионе планируют провести ремонт в 33 школах. Работы пройдут в рамках национальной программы "Реновация 1300 школ". На эти цели выделено 16,3 миллиарда тенге, сообщили в управлении образования региона.