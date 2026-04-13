Синоптики обещают до +24°C в регионе, но погода будет неоднородной.

По данным сайта Gismeteo, в Уральске завтра, 14 апреля, ожидается переменная облачность. Днём столбики термометров поднимутся до +19°C, ночью температура воздуха составит +12°C. Ветер будет умеренным, осадков не прогнозируется.

В Атырау 14 апреля ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +12°C, ночью - около +8°C. Влажность воздуха достигнет высоких значений.

Жителей Актау завтра ждет ясная и солнечная погода. Днем воздух прогреется до +14°C, ночью температура опустится до +9°C. Ветер будет освежающим, но не сильным.

В Актобе вторник обещает быть по-летнему жарким, но облачным. Днем синоптики прогнозируют до +24°C, ночью температура составит +12°C. Вероятность осадков сохраняется на минимальном уровне.