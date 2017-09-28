Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, в целях пропаганды имиджа органов внутренних дел и воспитания молодых полицейских состоялась встреча личного состава департамента с почетным ветеранам МВД Кожамуратом УСКИМБАЕВЫМ и Нурланом ИСАБЕКОВЫМ. Открыл мероприятие начальник ДВД Актюбинской области Махамбет АБИСАТОВ. - Генерал-майор полиции Кожамурат Ускимбаев и полковник Нурлан Исабеков прослужили в в рядах органов внутренних дел многие годы, внесли огромный вклад в развитие правовой системы, - отметил Махамбет АБИСАТОВ. На встрече земляков почетные гости ответили на вопросы полицейских и рассказали им о своей службе в органах внутренних дел, а также дали свои советы молодым стражам порядка.