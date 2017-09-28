Эксперты Министерства образования посетят Уральск для встречи с родителями с целью обсуждения учебников русского языка для 5, 7 классов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Иллюстративное фото из архива "МГ" Учебные издания вызвали нарекания родителей. - Нам нужно встретиться с родителями, собрать все мнения и обсудить учебники, изданные и готовящиеся к изданию, с общественностью Уральска. Не лишне напомнить, что один из авторов учебника русского языка 5 класса, Оксана Опря, сама преподает в одной из школ Уральска, поэтому имеет смысл еще раз провести обсуждение именно там, - сказала директор центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова. Напомним, 27 сентября в Уральске прошло собрание родителей, которые недвольны содержанием новых учебников по русскому языку.