Фото с сайта informburo.kz Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. - Мы подтверждаем, что проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки. Дополнительную информацию мы распространим, – сообщили в пресс-службе АДГСПК. Редакция informburo.kz обратилась за комментарием в Министерство образования и науки. Глава министерства Куляш Шамшидинова воздержалась от комментариев, отметив, что "ничего не знает". На настоящий момент телефон Эльмиры Суханбердиевой отключен. Эльмира Суханбердиева занимает пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года. До этого она возглавляла столичное управление образования. В августе 2017 года вокруг вице-министра образования и науки РК разразился скандал. Эльмира Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак". У неё было приглашение от университета Беркли. Прежний министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил тогда, что от руководящего состава требуют зарубежное образование и знание английского языка. 24 мая 2019 года сообщалось о задержании и аресте генерального директора Национального центра тестирования. Он подозревается в том, что через посредника в период за 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах.