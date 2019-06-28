Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трагедия произошла 27 июня на озере Едучее в селе Подстепное Теректинского района. 14-летняя девочка утонула около 16.00, когда купалась в неположенном месте. – На месте трагедии работали 5 спасателей, одно плавсредство и одна единица техники. В 17.20 был найден и извлечен из воды труп девочки, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.