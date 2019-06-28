Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 27 июня около 17.00 спасателям поступил вызов о том, что на трассе Чапаево-Жангала сломалась машина, в которой находилась 36-летняя беременная женщина. – Женщина находилась на 28 неделе беременности, и у неё начались преждевременные роды. На место оперативно выехали четыре сотрудника медико-спасательного пункта . Они оказали женщине всю необходимую помощь и передали её врачам Акжайыкской ЦРБ, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Позже в управление здравоохранение ЗКО сообщили, что женщину осмотрели врачи районной больницы. - Далее она была направлена в областной перинатальный центр. На данный момент её здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает и женщину отпустили домой, - сообщили в ведомстве.