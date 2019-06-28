Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, в следственном управлении департамента полиции Атырауской области находится уголовное дело, которое расследуется по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". - Расследование ведется в отношении руководства ТОО «UNNNITY corporation» и других партнёров (лидеров) по признакам создания и руководства финансовой пирамидой. В случае наличия заявления в отношении действий указанной компании необходимо обращаться в департамент полиции Атырауской области, расположенного по адресу: город Атырау, проспект Азаттык, № 85 или по номерам телефонов: 8-778-252-56-00, 98-22-72, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что с начала года в Атырауской области зарегистрировано 512 фактов мошенничества. - В результате оперативных мер полиции 230 из них раскрыты. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не разглашать личные данные по запросу незнакомых лиц, - рассказали в департамента полиции Атырауской области.