Фото с сайта Tengrinews.kz - С тех пор, как он умер, моя жизнь утратила смысл. Я держусь из последних сил. Борис был моим единственным сыном, его отца мы потеряли три года назад. Мой мальчик был очень добрый, ласковый, активный. Любил жизнь и у него было много друзей, - рассказала Марина. Мама подростка отметила, что в СМИ с момента трагедии публиковалось много противоречивой информации. Кто-то писал, что ребенку 11 и он был возле киоска, а не на самом батуте. Марина решила рассказать, как все было на самом деле, чтобы люди знали правду. - В тот день он вместе с другом был в парке. Меня там не было, он отпросился погулять, и я его отпустила. Буквально за десять минут до смерти он позвонил мне и сказал, что они прыгают на батутах. Он был веселый как обычно. После разговора со мной они с другом заметили, что батут сдувается, и решили в последний раз спуститься по надувной горке. Когда сын залез наверх, батут сорвался. Всех детей выбросило и мой сын погиб, пролетев приличное расстояние и ударившись об землю. Он был без обуви и у него слетел один носок. То есть информация о том, что он был возле батута, недостоверная, - отметила Марина. О случившейся трагедии Марина узнала по телефону. Описать словами состояние матери невозможно. Женщина переживает горе, которое всколыхнуло всех неравнодушных карагандинцев. После известия о смерти мальчика люди стали присылать ей слова поддержки и даже собрали деньги на памятник. Марина очень благодарна всем и добавила, что больше ей никакой помощи не нужно. - Я сейчас хочу, чтобы больше таких случаев не происходило. Чтобы дети не гибли в парках. Ведь мы отпускаем их гулять. Это самое людное место в городе, и там полно аттракционов. Их все нужно проверять. Хочу, чтобы за это взялись серьезно. Для того, чтобы больше не было смертей, нужно чтобы виновные были наказаны, - добавила убитая горем мать. Борис Рудаков в этом году закончил пятый класс. Мальчик хорошо учился, был активистом. Друзья и одноклассники вспоминают его, как доброго и веселого парня. Он занимался плаванием, изучал английский язык и математику, был моделью. Напомним, 25 мая в 17 часов в центральном парке в Караганде сильный ветер перевернул надувной батут. Погиб на месте 11-летний мальчик, еще двое детей госпитализированы. Уголовное дело расследуется по статье 306 части 3 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека».