Да, проще купить готовые напитки, но эти и вкуснее, и полезнее. Проверьте! Лимонад На 3 л 3 лимона, пучок мяты, имбирь – кусочек 3 см, мед или сахар. Лимоны помыть, ошпарить кипятком. Натрите цедру, а из мякоти выжмите сок. Имбирь промыть и натереть. Именно натертый он выделит больше сока. Мяту порвите руками. Вскипятите 3 литра воды, вылейте сок лимона, добавьте цедру и мяту, проварите 1 минуту и снимите с огня. После добавьте имбирь и мед или сахар по вкусу. Лимонад охладите, процедите и поставить в холод. Ягодно-апельсиновый морс На 3 л 4 апельсина, 1ст. свежей или замороженной клюквы, 300 гр свежей или замороженной клубники, мед или сахар. Из апельсинов выжмите сок. Вскипятите 3 литра воды, добавьте в нее клюкву и доведите до кипения. Затем протрите ягоды через сито. Полученную кашицу обратно в морс. Добавьте мед или сахар по вкусу. Еще раз доведите до кипения и снимите с огня. Положите клубнику, влейте апельсиновый сок, закройте крышкой и оставьте настояться полдня. Перелейте морс в банку и уберите в холод на ночь. Витаминный чай На 3 л (два варианта) Первый: 1/2 ст сушеного шиповника, 1 ст.л. сушеного чабреца, ½ лимона, мед или сахар Промойте шиповник и положите в термос, добавьте чабрец и лимон ломтиками. Вскипятите воду, залейте в термос, добавьте 1 ст.л. меда или сахара. Оставьте на ночь. Второй: 1 крупное яблоко, 10 молодых листочков смородины, 5 листочков малины, 6 веточек мяты, ½ ч.л. черного чая Яблоко нарезать ломтиками. Листья и мяту промойте. Все положите в термос и залейте кипятком. Оставьте на ночь. Утром термос немного потрясите.