Для удобства я купила сыну на лето легкую раскладную коляску. В какой-то момент я стала замечать, что одно колесо коляски иногда странно себя ведет, но почему-то была уверена – коляска новая, импортная, что там может сломаться. Но, нет – на очередной прогулке колесо от коляски отвалилось! А я уже была далеко от дома. Пыталась как-то приладить обратно, но не получалось! Повезло, что мимо проходила пара, тоже с малышом. Мужчина подошел и предложил помощь. Достал большую канцелярскую скрепку, разогнул ее и вставил вместо той железки, которой крепилось колесо. А концы скрепки завернул вокруг втулки в противоположные стороны. Вот так – просто и быстро! И я смогла двигаться дальше Что интересно, муж, увидев конструкцию, похвалил моего спасителя за смекалку, и сказал, что до конца лета коляска должна прослужить. И правда! Больше с колесом мы ничего не делали - оно крепко держалось все лето.