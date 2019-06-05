Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала и.о директора Западно-Казахстанского филиала Национального Банка РК Сауле Шенол, на территории области функционируют 13 филиалов банков второго уровня, 63 отдельных помещений и 64 обменных пунктов филиалов банков, 13 страховых компаний, 10 микрофинансовых организаций, которые прошли учетную регистрацию и 42 обменных пункта. За четыре месяца 2019 года филиалами банков выдано кредитов на сумму 91,3 млрд тенге. Этот показатель больше на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. – При этом выдача кредитов в национальной валюте составила 91,3 млрд тенге и выросла на 22,8%, в иностранной валюте выдачи не было. Физическим лицам выдано кредитов на сумму 42,5 млрд тенге, юридическим лицам – 48,8 млрд тенге. На 1 мая 2019 года задолженность по кредитам, выданным банками на строительство и приобретение жилья гражданам, составила 49,7 млрд тенге, что больше на 22,2%, чем в прошлом году, задолженность по займам на потребительские цели составила 89 млрд тенге и выросла на 15,3%, - рассказала Сауле Шенол. Стоит отметить, что по программе ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» банками второго уровня от жителей области приняты 372 заявки. – На данный момент в рамках программы работают восемь банков-партнеров. 236 заявок на общую сумму 2,1 млрд тенге были одобрены, - сообщили в ведомстве.