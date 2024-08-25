Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа, передает Tengrinews.kz.

По информации французского новостного канала LCI, он прилетел туда из Азербайджана на частном бизнес-джете. Дурова подозревают в том, что он, являясь создателем мессенджера, способствует незаконному обороту наркотиков и другим тяжким преступлениям.

Согласно сообщениям французских СМИ, Дурова поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, в ближайшее время он предстанет перед судом. Отмечается, что Дуров имеет французское гражданство. Ранее основатель Telegram побывал в Казахстане.