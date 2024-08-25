Глава региона Серик Шапкенов в рабочей поездке в Жылыойский район посетил город Кульсары, где проверил ремонтные работы, проводимые на социальных объектах, пострадавших во время паводков, а также темпы строительства 100 домов в микрорайоне Болашак, сообщает пресс-служба акима области.

Он ознакомился с работами по восстановлению поврежденных внутригородских дорог. В Кульсары реконструируют дороги протяженностью 12,1 километра, пролегающие на 18 улицах. В настоящее время отремонтировали 6,8 километров дорог. Работы планируют завершить до конца этого года.

В целом, в результате паводков пострадали пять школ, одна музыкальная и три детских сада. Во время технического обследования три здания признали непригодными, на остальных ведут текущий и капитальный ремонт.

Затем глава региона посетил среднюю школу №8 и детский сад «Өркен». Ремонт зданий здесь идёт по утвержденному графику. Объекты планируют сдать в эксплуатацию до начала учебного года.

Далее Серик Шапкенов ознакомился с ходом строительства 100 домов. В настоящее время возвели стены 94 домов, кровлю перекрыли в 85. В 60 домах уже штукатурят стены, в 42 – ведут отделочные работы. Завершают инженерно-инфраструктурные работы.

Аким области поручил усилить контроль за строительством жилья и ускорить темпы возведения объектов. Глава региона обязал к 1 сентября передать в пользование жителей 80 домов, а 5 сентября – оставшиеся 20. Он отметил, что необходимо прокладывать дороги в новом микрорайоне.

—⁠ Сложный период позади. Наша задача – своевременно завершить восстановительные работы и направить все силы на улучшение качества жизни населения. Сто жылыойских семей с нетерпением ждут заселения. Времени очень мало, поэтому необходимо не только максимально усилить темпы строительства, но и уделить особое внимание качеству выполняемых работ, — обратился Шапкенов к строителям.

Также глава региона отметил, что необходимо ускорить подготовку к строительству школы BINOM и Дворца школьников в новом микрорайоне.



