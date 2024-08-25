На сайте министерства сельского хозяйства РК сообщается, что департамент по управлению земельными ресурсами ЗКО направил заявление на проверку одного из ТОО. В результате проверки оказалось, что земельный участок площадью 3,3 гектара, ранее выделенный для строительства и обслуживания многоэтажных домов, длительное время не использовался по назначению.

— Департамент выдал предписание об устранении нарушений сроком на один год. В установленный срок требования не выполнили, в связи с чем подали исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельного участка, — сказано в сообщении.

Решением специализированного межрайонного экономического суда ЗКО земельный участок возвратили в государственную собственность. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставили без изменений.