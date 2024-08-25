На брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления по делам обороны города Атырау Курманали Жунисбеков рассказал, что с первого сентября 600 новобранцев пополнят ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований.



Из них около 100 новобранцев будут служить в пограничной службе комитета национальной безопасности, 250 в вооруженных силах, 250 в Национальной гвардии. Призывникам, имеющим кредиты, на момент службы предоставят отсрочку по выплате сроком на 14 месяцев.

— Сейчас они проходят медицинскую комиссию. Наряду с этим проверяется уровень образования, физической подготовки и морально-деловых качеств призывников. Следует отметить, что за примерное поведение и высокие показатели в боевой подготовке во время прохождения воинской службы граждане имеют возможность поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов, – сообщил Жунисбеков.

По словам заместителя начальника по воспитательной и идеологической работе департамента по делам обороны Атырауской области Русана Ануарова, продолжаются работы по внедрению цифровых технологий в сферу обороны. Это позволит оцифровать процесс учёта военнообязанных и призывников.



К слову, отсрочка или освобождение от призыва предоставляется гражданам через портал электронного правительства.