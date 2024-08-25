На водоемах области спасли 20 человек, в том числе семеро детей. Гибель людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 27%. С начала этого года на водоёмах области погибло десять человек, шестеро из них дети. В прошлом году погибли 16 человек.

Как рассказала заместитель начальника ДЧС ЗКО Анар Бисенова, ежедневно спасатели патрулировали опасные и необорудованные участки водоёмов. В этих местах установили 240 запрещающих знаков (о том, что купаться запрещено - прим.автора).

— Для обучения плаванию по области функционируют четыре крытых и 37 рамно-модульных бассейнов, где научились плавать 4088 детей, — пояснила Анар Бисенова.

По её словам, за нарушение правил безопасности на водоёмах к административной ответственности привлекли 30 человек на общую сумму более 400 тысяч тенге.