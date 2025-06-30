Прогноз погоды на 1 июля в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», на севере и западе области будет дождь, гроза, град и шквал. Ночью + 20 градусов, дождь. Ветер юго-западный: 23 м/с.

В Атырауской области малооблачно. На западе и севере области: дождь, гроза, пыльная буря. Днем +32. Ночью +22. Ветер северо-западный: 23 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на западе и севере области. Днем +30 градусов, ночью +18 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области ожидается дождь, гроза, пыльная буря. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com