В связи ремонтом дороги 1 июля с 14:00 до 22:00 временно перекроют движение транспорта по направлению улицы Толе би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.

Как сообщили в акимате Уральска, в связи ремонтом дороги 1 июля с 14:00 до 22:00 временно перекроют движение транспорта по направлению улицы Толе би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.

24 июня в отделе ЖКХ Уральска сообщили, что на путепроводе в районе Депо планируют провести текущий ремонт, и данный участок моста временно закроют с 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят движение автотранспорта, в том числе пассажирского.

Однако в намеченный день мост закрывать не стали. Как объяснили в акимате Уральска, это связано с тем, что не завершился ремонт самотечного коллектора, расположенного по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана. 26 июня путепровод закрыли на ремонт. Во время ремонта путепровода выявили просадку асфальта.