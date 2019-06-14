Клариевый сом неприхотлив, всеяден, быстро адаптируется к различным условиям содержания и имеет уникальную устойчивость к дефициту кислорода. Чрезвычайно живуч, что позволяет выращивать этих рыб в условиях высокой плотности (например, в некоторых фермерских рыбоводческих хозяйствах количество рыбы может достигать восьмисот килограмм живого веса на метр кубический воды). Существенным фактором в пользу разведения сомов является тот факт, что они элементарно размножаются и абсолютно непритязательны в еде, что существенно влияет на уровень производственных затрат. Кроме того, африканский сом абсолютно не требователен к качеству воды, демонстрируя при этом высочайшую устойчивость к различным заболеваниям.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела управления предпринимательства индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев, в этом году на инновационные гранты было выделено 47 миллионов тенге. - Конкурс уже закончился, по его результатам было одобрено 20 проектов. Из них 50% будет реализовываться в городе и еще 50 % в сельской местности. Один из самых ярких проектов - создание фермерского хозяйства по созданию и выращиванию разных видов рыбы, редко встречающейся в нашей области, в том числе и клариевого сома в Сырымском районе. На него было одобрено 2,5 миллиона тенге, - отметил Мейрам Кабдыгалиев. - Вообще они уже начали работать в этом направлении. У них есть свое помещение, они уже начали в маленьких объемах и подручными средствами вести производство рыбы. Но теперь с помощью выделенных средств смогут автоматизировать производство и приобрести соответствующее оборудование. Стоит отметить, еще один новый проект в области, это моделированию робототехники. - В Бокейординском районе будет открыт центр, где будут обучать робототехнике и компьютерной грамотности население, - дополнил Мейрам Кабдыгалиев.