В Казахстане спорту уделяется особое внимание. Первый президент РК Нурсултан Назарбаев поручил правительству найти резервы и повысить доступность массового спорта и физкультуры. Также он поручил правительству и акимам построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. По его словам, также нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, обустраивать дворы, парки, скверы для занятий физкультурой. Акиматом области совместно с партией «Нұр Отан» утвержден план мероприятий по строительству 100 спортивных площадок на территории 100 школ Западно-Казахстанской области. По поручению главы государства Касыма-Жомарта Токаева в Год молодежи начнется строительство Физкультурно-оздоровительных комплексов ов во всех районах области. В 2018 году сдано в эксплуатацию 30, в 2019 году запланировано строительство 76 спортивных площадок, из них 66 в районах и 10 площадок в городе Уральск. Так спортплощадки будут построены в следующих районах: Акжайыкский район - 8 спортивных площадок; район Бәйтерек - 12 спортивных площадок; Бокейординский район - 2 спортивных площадок; Бурлинский район - 3 спортивные площадки; Жангалинский район – 7 спортивных площадок; Жанибекский район - 4 спортивные площадки; Казталовский район - 7 спортивных площадок; Каратюбинский район - 5 спортивных площадок; Таскалинский район - 2 спортивные площадки; Теректинский район - 7 спортивных площадок; Сырымский район - 5 спортивных площадок; Шынгырлауский район – 4 спортивные площадки; в городе Уральск - 10 спортивных площадок. Нужно отметить, что в 2018 году в Уральске было открыто 25 спортплощадок.