Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных поступил 14 июня в 00.47. - По проспекту Евразия, 244 горела нежилая квартира и кровля в доме, подготовленном под снос. Пожар был ликвидирован в 02.44. На место прибыло 5 пожарных машин и 16 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что по данным ДЧС, с места пожара с соседней квартиры для осмотра в больницу были доставлены 5 человек, которые не успели съехать. - После осмотра врачей 32-летняя женщина отпущена домой, 31-летний мужчина находится под внутривенной системой, так как был в состоянии алкогольного опьянения, двое детей 11 лет и 9 лет находятся под наблюдением врачей, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, площадь пожара составила 200 квадратных метров.