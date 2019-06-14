Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РК, с санкции суда в отношении Жасулана Каратау применена мера пресечения в виде содержания под стражей. - В рамках работы по пресечению коррупции в собственных рядах сотрудниками департамента внутренних расследований генеральной прокуратуры совместно с антикоррупционной службой по Мангистауской области был задержан прокурор отдела прокуратуры города Атырау Жасулан Каратау. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, - отметили в пресс-службе генеральной прокуратуры РК. В интересах следствия цифра не называется. Равно как и иная информация. - Сейчас с санкции суда прокурор Жасулан Каратау находится под стражей. Проводятся следственные мероприятия, - заключили в генпрокуратуре.