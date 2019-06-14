Как рассказал руководитель отдела управления предпринимательства индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев, инвесторами НПЗ являются арабские бизнесмены. - Проект является импортозамещающим и экспортоориентированным. Продукция будет направлена на внутренний рынок в объеме 80%, на экспорт будет уходить 20% в страны СНГ и дальнего зарубежья. Мощность завода по переработке составит 750 тысяч тонн в год. Глубина переработки 91%. Общая стоимость проекта - 420 миллионов долларов США. На данный момент идет строительство подсобных помещений и административного здания. Проект самого завода находится на стадии экспертизы, - пояснил Мейрам Кабдыгалиев.