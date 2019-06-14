Если правильно ужинать, с утра будет легко и минус на весах. Просто измени ужин и худей на 4 кг Ужин важная часть рациона для худеющих. Обмен веществ к вечеру снижается и все лишнее отправляется в жир! Предлагаю три отличных варианта ужина: Белковый омлет и салат с овощами. Омлет из трех яичных белков и одного желтка. Лучший салат - листовой микс. Творожный салат. 100 гр 5% творога, огурец, или красный перец, помидор, зеленый лук. Творог размять, овощи нарезать. Все смешиваем, немного солим. Заправка - нежирный кефир. Приятного аппетита. Запеченная куриная грудка с овощами. Разрезать куриную грудку вдоль, не совсем тонко. Отбить. Немного соли и любимых приправ. Сверху выложить нарезанные овощи, что нравится. Завернуть в фольгу и в духовку на полчасика при 180градусах Ужинайте не позже, чем за 3 часа до сна  