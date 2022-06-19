По данным РГП «Казгидромет», днём 20 июня на севере и северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части территории страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +29..+31, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.