Футбольные болельщики подрались перед матчем «Атырау» - «Актобе»
Полиция задержала 30 человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Кадр с видео sportsru_kz в Instagram
Фанаты клубов «Атырау» и «Актобе» подрались до начала матча. Видео опубликовал Instagram-паблик sportsru_kz.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, конфликт между болельщиками произошёл 19 июня за пять минут до начала матча.
- Сотрудники полиции доставили в управление Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте. Собираются соответствующие документы, - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранители не применяли шумовые гранаты. В руках болельщиков был цветной дым и звуковые петарды, именно они попали на видео. Пострадавших нет.
