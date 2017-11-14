23-летнего Адилета КАМАЛИЕВА сейчас проверяют на вменяемость, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, психолого-психиатрическая экспертиза готовится в течение 1-3 месяцев. - Сейчас выясняется, был ли в момент совершения убийства Камалиев в состоянии аффекта или же сделал это умышленно. После получения результатов экспертизы мы подготовим обвинительный акт и после этого дело передадим в суд, - рассказал Александр ЦУРАНКОВ. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами.