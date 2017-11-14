Фото с сайта shaiba.kz Для участия в розыгрыше необходимо было купить билет стоимостью 1000 тенге. Победитель был определён генератором случайных чисел. Им стала жительница города Атырау Жайна БЕКЕНОВА. Однако сама Жайна приехать на ланч не смогла, отправив вместо себя сестру Динару. Вместе с главным призом в этот вечер также разыграли хоккейный свитер, шайбу и спортивную сумку с логотипом хоккейного клуба "Барыс". Всего по итогам лотереи было собрано более 170 тысяч тенге. Эта сумма пойдёт на помощь 5-летней девочки из города Балхаш Айзы Бекешовой с врожденным диагнозом ДЦП. Благодаря участникам лотереи девочка пройдет необходимый курс реабилитации.