Уральск. Страшная авария произошла на трассе в п.Подстепное

По предварительным данным, один человек погиб и пострадали пятеро в ДТП на дороге в сторону пос. Барбастау. Как сообщают очевидцы происшествия, которые прислали снимки, лоб в лоб столкнулись "Шаран" и "Пассат". От удара "Шаран" отбросило в кювет, а от "Пассата" практически ничего не осталось. Судя по фото, в это время пострадавших уже забрали, но труп человека все еще лежал на обочине. В спасательном отряде ДЧС ЗКО сообщили, что сегодня действительно их сотрудники выезжали на ДТП. Выяснилось, что погибший ехал за рулем "Фольксвагена". В "Шаране" были пассажиры - они получили многочисленные травмы. Скорее всего, "Шаран" вез пассажиров в город как такси. Другая информация выясняется. Напомним, сегодня в Уральске и местами в ЗКО идет снег, как и обещали синоптики. Объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает до 25 метров в секунду. В ДЧС рекомендуют не выезжать за пределы города без большой необходимости.