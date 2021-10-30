- В результате ДТП водитель, к сожалению, скончался на месте. Машиной скорой помощи в ЦРБ Приульного района с различными травмами доставлены трое пассажиров данной автомашины. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека), - сообщили в полиции.

- Оба пострадавших доставлены в Городскую многопрофильную больницу. У мальчика 13 лет открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кома. Его оперируют. Ещё один пострадавший 16 лет, у него такие же травмы, помещён в реанимацию. Мужчина 1966 года рождения от госпитализации отказался. 31-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 октября примерно в 15 километрах от посёлка Володарское района Байтерек, водитель Toyota, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины.Между тем в пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что в страшной аварии пострадали двое подростков.