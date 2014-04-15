Фото с сайта news.yellow-page.com.ua Фото с сайта news.yellow-page.com.ua Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной рады объявил о начале во вторник утром силовой операции на севере Донецкой области, сообщает РИА Новости. "Она будет проводиться поэтапно, ответственно и взвешенно. Ее главной целью является защита людей", - отметил Турчинов. По словам Турчинова, Донбассу угрожает "колоссальная опасность", при этом действия силовиков должны быть "решительными, но взвешенными и ответственными", - цитируют СМИ и.о. президента Украины. Напомним, политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв. 22 февраля в стране произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.