Напомним, двухмесячник «Время благородных дел», организатором которой является акимат города, начался с 29 апреля и продолжится до конца мая месяца текущего года. Свою лепту решило внести руководство ТОО «Диана Плюс». - Мы решили в рамках этой акции сделать такой небольшой вклад и помочь тем, кто в этом так нуждается, - говорит. - Общество «Арба» уже обращалось к нам с просьбой о помощи. И поэтому мы решили подарить 10 швейных машин фирмы «Juki». Это очень надежные, качественные машины, с высокой степенью автоматизации и контролем. Уже третий год в обществе «Арба» существует кружок рукоделия «Алтынкол». Здесь люди могут самореализовать себя, почувствовать свою значимость. Нашли свое дело и две рукодельницы. Именно они решили во что бы то ни стало создать свой швейный цех. - В нашем кружке рукоделием занимается 7 женщин, - рассказывает руководитель кружка Сандугаш БАЙМУКАНОВА. - Мы вяжем на спицах и крючком, делаем мелкий ремонт одежды. Не так давно сшили национальное платье, а также изготовили платье для бальных выступлений. Вот и зародилась у нас задумка, внести свою небольшую лепту, помогать людям, чинить их одежду, а также заниматься изготовлением и пошивом одежды. Задумка, как видите, хорошая и хочу сказать спасибо, что нас поддержали и помогли. Ответственная за швейный цех Баян САРСЕНБАЕВА считает, что нет невозможного, нужно двигаться и идти вперед. Только тогда человек сможет быть счастливым.