По словам очевидцев, мужчина направлялся в сторону Желаевской трассы, и когда он переходил через рельсы, поезд зацепил его. В результате удара потерпевший погиб. На место происшествия сразу же прибыла скорая помощь. - От удара о поезд мужчину отбросило на 6 метров, - рассказывает. - В результате он получил глубокую черепно мозговую травму и скончался на месте. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 13.17 в дежурно-диспетчерскую службу ТПЧС г. Уральска поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе СТО «Кар-Сити» произошел наезд товарного состава поезда сообщением Уральск-Илецк №30-62 на гр. К. 1955 г.р. Происшествие собрало много зевак и съехались все таксисты, которые работают в том районе. Со слов таксистов, потерпевший был их коллегой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.