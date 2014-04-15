Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org
Эксперты призывают отложить всеобщую декларацию доходов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом они сообщили в ходе "круглого стола" "Декларирование доходов: за и против".
Старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Ерлен Бадыхан уверен, что всеобщую декларацию доходов необходимо отложить на неопределенное время. "По крайней мере до тех пор, пока уровень жизни в Казахстане не сравняется с уровнем жизни в тех странах, на которые нам все министры предлагают ориентироваться при введении всеобщего декларирования", - пояснил он.
При этом аналитик считает, что всеобщее декларирование можно ввести в 2015 году, но только для политических служащих, служащих высшего звена, работников нацкомпаний, министерств и их родственников. Бадыхан также отметил, что в эту категорию также нужно внести и частных практикующих специалистов, таких как нотариусы, адвокаты и врачи. Кроме того, аналитик предлагает сократить формы налоговой отчетности. "Если налоговый орган хочет побыстрее получить информацию, пусть сократит количество предоставляемых документов", - добавил он.
По словам эксперта, принимать законопроект в таком виде, в котором он сейчас находится, пусть даже после четвертой редакции, нельзя. "Если все население возьмет и заполнит декларации и укажет свои мизерные доходы, то коррупция не исчезнет. А наоборот, учитывая казахстанскую специфику, она может даже усилиться. Потому что всегда найдутся люди, которые забудут отметить тот или иной пункт, которым налоговый инспектор поможет исправить это за ту или иную плату", - сказал он.
Бадыхан также отметил, что электронная подача деклараций вызовет массу трудностей. "Если наши разработчики захотят объединить подачу деклараций с программой Egov и электронными цифровыми подписями, то "пиши пропало". Вся инициатива "загнется" на корню. Что касается почтовых отправлений, то как Казпочта будет справляться с миллионами заявок, которые нужно будет отправлять в Центры по приему и обработке информации (ЦПО)? При этом сами ЦПО пока не созданы", - заявил спикер.
Как отметил советник главы Нацбанка Олжас Худайбергенов, если декларирование доходов введут для всего населения, то "те, против кого направлен этот законопроект, легко найдут законодательные лазейки, как обойти это". "Первая декларация предусматривает легализацию того имущества, которое есть. Они (чиновники. - Прим. автора) могут задекларировать это с избытком, а простое население подпадет под штрафы и ненужный документооборот", - объяснил он.
В свою очередь, экономический обозреватель Денис Кривошеев считает, что вводить всеобщее декларирование необходимо. "Это единственный путь для выравнивания социальных позиций в Казахстане", - сказал он. При этом эксперт отметил, что сдача налоговых деклараций - мировая практика. "Если мы хотим начать строить цивилизованное общество, нам необходимо подавать декларацию, отчитываться перед государством - что мы имеем, что мы заработали и куда потратили", - сказал он.
При этом Кривошеев считает, что внедрение декларирования доходов - это запоздалая мера, ее нужно было вводить после второй амнистии капитала. "Декларация о доходах бессмысленна без декларации о расходах. Более того, декларация о расходах важнее декларации о доходах. Потому что выводы, как живет человек и его семья, можно сделать только исходя из его расходов. Доходы можно спрятать, а если контролировать его ежедневные траты, то тогда это будет иметь какую-то логику", - прокомментировал экономист. Кроме того, Кривошеев считает, что необходимо внедрить бесплатные службы налоговых консультантов, которые должны учить правильно заполнять декларации. Их должно финансировать государство.
