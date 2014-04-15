Иллюстративное фото с сайта pediatriya.info Иллюстративное фото с сайта pediatriya.info В Актюбинской области  для детей вводится еще одна обязательная вакцина - на этот раз от пневмококковой инфекции. Об этом сегодня, 15 апреля, было объявлено в рамках выездного республиканского семинара «Успехи иммунопрофилактики в РК», организованного Агентством РК по защите прав потребителей.   В Актобе новую вакцину, защищающую от менингита, пневмонии и отитов, дети начнут получать с мая текущего года в три этапа - дважды в возрасте до 1 года, и еще один раз в возрасте до двух лет. Стоит отметить, что пневмония является ведущей причиной смертности казахстанских детей в возрасте до 5 лет. Всеобщая плановая иммунизация от пневмококковой вакцины началась в Казахстане в 2010 году и за это время была внедрена в Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской и Костанайской областях. В текущем году список пополнят Актюбинская и Павлодарская области, а также город Астана. По данным Агентства по защите прав потребителей, в двух регионах, где иммунизация от пневмококковой инфекции проводится уже 3 года, смертность от пневмонии детей до 1 года снизилась на 57,1 и 83,5 процентов. В 2015 году вакцину внедрят в Западно-Казахстанской, Алматинской областях. Казахстан - первая страна на постсоветском пространстве, включившая в свой национальный календарь вакцинацию против пневмококковой инфекции. Как утверждают специалисты агентства, казахстанским детям вводят самую передовую из существующих с мире вакцин, охватывающую до 90% наиболее опасных разновидностей пневмококка. Эту же вакцину используют в США, Австралии, Франции, Канаде, Великобритании и других странах. В Казахстане начала работу бесплатная «горячая линия» для медработников и и родителей детей по вопросам вакцинации: 8-800-080-5855.