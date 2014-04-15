Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru На сессии гормаслихата сегодня, 15 апреля, рассказали, что у всего педагогического и технического персонала школ, детских садов и внешкольных учреждений с 1 апреля увеличивается заработная плата. Увеличение произойдет на 10 процентов от должностного оклада. Для повышения зарплат работникам учреждений образования из республиканского бюджета прислали свыше 600 миллионов тенге. Из них почти 575 миллионов уйдет на учреждения образования. - В среднем зарплата педагогов повысится на 5-6 тысяч тенге в месяц, - подсчитала и.о. руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов» Айжан АБДУЛЛАЕВА. 12 миллионов тенге направляют на увеличение зарплаты работникам домов культуры, библиотек и центрального парка. 9 миллионов тенге - для сотрудников центра занятости, центра адаптации - лиц без определенного места жительства и центра оказания соцпомощи. Внештатные работники аппарата управления получат на увеличение зарплаты до конца года 4 миллиона тенге.