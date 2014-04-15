Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Нетрезвая женщина спрыгнула с автомобильного моста, но полицейские успели ее спасти, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 15 апреля, рано утром камера видеонаблюдения ЦОУ зафиксировала попытку суицида. Нетрезвая женщина спрыгнула с моста. Через пару минут к месту происшествия подъехала группа «Батыс» УВД города Атырау. - Было установлено, что 23-летняя женщина была в нетрезвом состоянии. Ее поместили наркологический диспансер. У нее была определена третья степень опьянения. В отношении нее составлен административный протокол по статье 336», - отметила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.