Фото с сайта www.liveinternet.ru Фото с сайта www.liveinternet.ru В алматинском Дворце Республики 4 мая пройдет концерт королевы французского шансона Патрисии Каас.  Певица представит свой трибьют великой Эдит Пиаф, передает корреспондент Total.kz со ссылкой на управление культуры Алматы. Это уже второй визит Каас в Казахстан, в прошлом году она посетила столицу с этой же программой в рамках Года Франции в Казахстане. В программе шоу – популярные песни Padam-Padam, Je T’ai Dans La Peau, а также композиции на русском языке «Ты не позвонишь», «Мне нравится, что вы больны не мной» и другие. По словам Патрисии, они с Пиаф похожи тем, что предельно честные и открытые. «К счастью, моя судьба не столь мрачна, как у нее. Конечно, я прошла, как и Эдит, много непростых испытаний, что не могло, разумеется, не отразиться на творчестве, текстах песен — они во многом у нас схожи. Но что касается творчества в целом, то мы разные, может, похожи какие-то интонации песен, не более того. Я обожаю песни Пиаф, они просто чудо, к тому же их знают и любят во всем мире. В 50-летие ее смерти мне захотелось почтить память этой чудесной артистки, и я создала программу с ее композициями, затем записала альбом при участии Лондонского королевского оркестра и музыкантов-электронщиков Фабриса Бровелли и Кристофа Корре», - рассказала Патрисия Каас. Отметим, что Патрисия на гастролях очень взыскательна — в райдере певицы указано красное французское вино на всю команду, ужин должен быть приготовлен в ресторане французской кухни, и даже минеральная вода в гримерной должна быть обязательно французская. После концерта в Алматы певица отправится в Шанхай, а оттуда в Токио. По словам самой певицы, существенная часть ее формулы успеха - это гастроли, Каас практически постоянно находится в заграничных турне.