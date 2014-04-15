Киев пытается вернуть контроль над восточной Украиной
Фото: Ольга Иващенко / «Коммерсантъ» Нынешняя власть на Украине оказалась в положении, схожем с тем, в котором всего несколько месяцев назад — в разгар «Евромайдана» — находились ее предшественники. Захватываются областные администрации и управления силовых структур, создаются альтернативные органы власти, местная милиция зачастую этому не препятствует. И уже вчерашние «майдановцы» называют своих оппонентов террористами, управляемыми из-за рубежа, и объявляют «антитеррористическую операцию» для наведения порядка. Как и тогда, так и теперь, от жесткого подавления протестов власть воздерживалась. Время от времени она пыталась применить силу, но, встретив отпор, отступала. В Славянске, где в минувшие выходные была объявлена «антитеррористическая операция» (пророссийские активисты заняли там управления МВД и СБУ, захватив оружие, а затем блокировали въезды в город), она вскоре была приостановлена. Как рассказал источник, близкий к Совету национальной безопасности и обороны, силовики отказались входить в город без прикрытия армейской бронетехники (армия, в свою очередь, туда технику не направила, сославшись на то, что не было принято решение о военном положении). «В итоге силовикам удалось ликвидировать лишь блок-посты сепаратистов на въезде в Славянск, — сообщали местные СМИ, — после чего операция захлебнулась». Помимо Славянска беспорядки произошли также в Харькове, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Енакиево и Краматорске (там были захвачены административные здания, в Харькове, кроме того, произошли столкновения между пророссийскими активистами и их оппонентами). Еще в нескольких населенных пунктах — Дружковке, Доброполье — были попытки захвата отделений милиции. Солидарность с участниками акций при этом выразили некоторые представители местной власти. Так, мэр Горловки Евгений Клеп, у которого активисты поинтересовались, поддерживает ли он киевскую власть, ответил: «Мы хунты не поддерживаем». Правда, поднимать над административным зданием флаг самопровозглашенной «Донецкой республики» он все же отказался.
Сторонники федерализации Украины во время захвата здания городского отдела милиции в Краматорске
Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ» В поддержку активистов выступила и глава администрации Славянска Нелли Штепа. «Я многих знаю, это наши люди они выставляют требования о проведении референдума. Мы все согласны, я не могу им противоречить, — заявила она. — Весь Славянск сегодня вышел на улицы города и поддерживает активистов». Глава города выступила за проведение референдума о статусе региона и попросила участников пророссийского движения защитить ее, если правоохранительные органы решат ее арестовать. В воскресенье появилась неофициальная информация, что Штепа покинула город (якобы на фоне слухов о ее связях с «Правым сектором»). Однако позднее она сообщила, что находится на рабочем месте. Определенную поддержку активистам продемонстрировала милиция. Так, в Краматорске сотрудники милиции, охранявшие здание исполкома, повязали на руки георгиевские ленточки. Такие же ленты были замечены и на одежде их одесских коллег. В Горловке, где активисты в понедельник захватили здание УВД, на их сторону, как сообщалось, перешел батальон ППС. Людям, собравшимся у захваченного здания, было объявлено, что «на правом плече милиционеров, перешедших на сторону народа, будет георгиевская ленточка». В сложившейся ситуации, как полагают местные эксперты, на лояльность милиции юго-востока Украины Киеву особых надежд возлагать не стоит. По словам лидера группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, долю лояльных к центральной власти милиционеров в Донецкой области ранее можно было определить примерно в 30 процентов, но теперь эта оценка представляется завышенной. «Проще говоря, в среде местных сотрудников МВД — повальный саботаж и предательство. Сегодня мы получили информацию о том, что некоторые из лидеров групп сепаратистов отдавали приказы своим подчиненным не стрелять в местных милиционеров — мол, это свои», — пишет он в Facebook. На баррикадах на улицах Славянска
Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ» Бывший глава МВД, один из лидеров «Евромайдана» Юрий Луценко, в свою очередь, утверждает, что руководство милиции на востоке Украины по-прежнему контролируется семьей свергнутого президента Виктора Януковича. Якобы местное милицейское начальство до сих пор получает от нее (семьи Януковича) деньги в конвертах. То, что МВД требуются дополнительные силы для того, чтобы справиться с выступлениями на востоке страны, признал глава ведомства Арсен Аваков. В воскресенье он сообщил, что при министерстве будут созданы «стабилизационные» спецподразделения — на основе гражданских формирований. «Донецк получит свое спецподразделение, созданное из патриотов страны и Донбасса. Луганск — свое из луганчан. В Днепропетровске будет создано спецподразделение Днепр. Николаев, Одесса, Херсон, Харьков... практически каждый регион получит возможность иметь такое стабилизационное спецподразделение», — пояснил глава МВД. В общей сложности в новые подразделения планируется привлечь более 12 тысяч человек. Им предоставят оружие и экипировку. Планируется ли привлечь в эти структуры представителей национал-радикального «Правого сектора», с которым у МВД в последнее время сложились напряженные отношения, министр не уточнил. В «Секторе», впрочем, уже объявили о полной мобилизации и готовности «к решительным действиям по защите суверенитета и целостности страны». Лидер объединения Дмитрий Ярош призвал силовиков к сотрудничеству в «наведении законного порядка на украинских землях». В распоряжении украинских властей теоретически есть еще созданная недавно Национальная гвардия (один ее батальон в составе 350 человек уже направляют в район Славянска). Однако ее эффективность вызывает определенные сомнения — после, в частности, инцидента в Артемовске (Донецкая область), где прибывших гвардейцев разоружили местные жители. В сложившейся ситуации Киев поставил мятежникам ультиматум, потребовав, чтобы они сложили оружие и освободили захваченные здания. Взамен активистам была обещана амнистия, кроме того, в руководстве Украины заявили о готовности рассмотреть вопрос о расширении полномочий регионов и допустили проведение референдума о государственном устройстве страны (впрочем, общеукраинский референдум сторонников самоопределения на востоке Украины едва ли устроит: судя по результатам социологических исследований, даже в восточных областях сторонники федерализации или разделения страны составляют меньшинство). Срок ультиматума истек утром в понедельник, после чего администрация Донецкой области объявила о введении режима антитеррористической операции. Вслед за этим, правда, стало известно, что в регионе (конкретно — в Горловке) захвачено очередное административное здание.
Штурм административного здания в Горловке
Фото: Алексей Кравцов / AFP Положение дел на Украине в выходные обсуждалось на очередном заседании Совета Безопасности ООН. По сути оно превратилось в очередной обмен претензиями: представитель Украины, которого поддержали страны Запада, обвинил Россию в проведении масштабной спецоперации по расколу его страны. Российский представитель, в свою очередь, призвал международное сообщество «потребовать от ставленников Майдана, захвативших власть в Киеве, немедленно прекратить войну с собственным народом». На ближайшие дни была запланирована также встреча в Женеве, в которой наряду с Украиной и Россией должны быть представлены США и Евросоюз (в российском МИДе выступают также за то, чтобы на этой встрече присутствовали представители юга и востока Украины). В Москве, впрочем, уже предупредили, что в случае, если Киев применит силу против жителей юго-востока, встреча может быть сорвана. Для самой Украины от того, как в дальнейшем будут развиваться события, зависит и перспектива проведения досрочных президентских выборов, призванных обеспечить стране легитимную власть после «Евромайдана». ЧП на востоке страны, как заявила заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар, означало бы фактически «приостановление избирательной кампании на этой территории», что в свою очередь поставило бы под сомнение легитимность выборов. Правда, если Киеву не удастся в ближайшее время вернуть контроль над восточной Украиной, избирательная кампания там равным образом может быть сорвана (при том, что фактически она уже невозможна на территории Крыма, который украинские власти считают своей территорией). «События 12-го апреля в Донецкой области показали: полноценные президентские выборы тут невозможны. Если „вежливые люди“ с такой легкостью захватывают админздания, как они поведут себя в ночь подсчета голосов? — полагает шеф-редактор украинского издания LB.ua Соня Кошкина. — Важнее то, что в подобной обстановке ни одни выборы легитимными — в полной мере — быть не могут в принципе».