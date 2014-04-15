Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org
Законодательные санкции за сокрытие фактов коррупции предлагают ввести в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).
Сообщается, что агентством разработан проект новой антикоррупционной стратегии Казахстана до 2025 года, который в настоящее время находится на согласовании с государственными органами. В проекте предусмотрены антикоррупционные меры, реализация которых позволит минимизировать уровень коррупции.
"Целесообразно использовать позитивный опыт Сингапура, законодательно формирующего "зону отчуждения" вокруг коррупционера и имущества, добытого преступным путем, посредством возложения специальных обязанностей на граждан, за невыполнение которых наступает ответственность, вплоть до уголовной. К таким противоправным деяниям граждан относятся нераскрытие информации, имеющей отношение к объекту оперативного интереса, не отправление отчета установленной формы в уполномоченный орган лицом, которое по долгу службы или иной деятельности знает или имеет обоснованные подозрения, что некое имущество связано с криминальной деятельностью. Тем самым, все лица, посвященные в коррупционную деятельность чиновника, либо знающие о незаконном происхождении активов, будут обязаны оказывать содействие правоохранительным органам. В противном случае должны применяться законодательные санкции", - говорится в тексте проекта новой антикоррупционной стратегии.
В Агентстве напомнили, что в действующем уголовном законодательстве Казахстана статья, предусматривающая ответственность за недонесение о преступлении или готовящемся преступлении предусматривает недостаточно строгое наказание. "Более того, анализ правоприменительной практики свидетельствует о нерабочем характере этой нормы в отношении коррупционных преступлений. Статей, предусматривающих ответственность за пользование незаконно нажитым имуществом, не имеется вовсе", - отметили в финансовой полиции.
В настоящее время, по данным ведомства, в Казахстане внедрена практика поощрения лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях и преступлениях, что еще раз доказало применимость умелого заимствования международного опыта. Вместе с тем, установленные ограничения на сумму вознаграждения не позволяют в достаточной степени мотивировать граждан, готовых раскрыть информацию о значимых коррупционных преступлениях, наносящих значительный ущерб интересам государства. Таким образом, сложившаяся ситуация не позволяет полноценно раскрыть потенциал внедренного института.
"В этой связи, представляется уместным усовершенствовать систему государственного поощрения лиц, сообщающих о фактах коррупции. В Южной Корее не один десяток лет действует система процентного соотношения суммы вознаграждения от размера взятки или установленного ущерба. При этом, максимальным поощрением обозначена сумма в 2 миллиона долларов", - сообщается в проекте.
Внедрение аналогичного механизма в Казахстане, как считают в агентстве, однозначно будет иметь больший эффект и обусловит снижение фактов системной коррупции ввиду наличия у потенциального участника коррупционной схемы выбора между получением преступных денег и сопоставимых сумм за раскрытие информации в рамках закона.
"Учитывая общемировой сдвиг потребления медиа-контента в сторону онлайн-ресурсов, целесообразно увеличить долю размещаемой информации в сети Интернет. В реализации подобной практики особенно ценным будет взаимодействие с такой целевой аудиторией, как школьники, студенты, молодые специалисты. Одной из форм реализации подобных мер могло бы стать увеличение доли профилактических мероприятий в структуре государственного заказа в рамках медийного пространства. Эффективной профилактической мерой будет публичное размещение информации о конфискованном имуществе и его целевом направлении на социальные цели, например, поддержку социально уязвимых слоев населения. Это наглядно продемонстрирует осязаемость реальных результатов борьбы с коррупцией", - отмечается в антикоррупционной стратегии.
В проекте также указывается, что одной из основных задач государственной антикоррупционной идеологии должно стать культивирование таких качеств, как честность, справедливость, неподкупность на государственной службе, так и во всем обществе. "Честность перед самим собой, перед семьей и перед государством должна быть возведена в ранг непременного условия развития страны в ХХI столетии. Именно поэтому назрела необходимость внедрения института провокации взятки, который успешно применяется в развитых странах мира. Внедрение данного института также предоставит возможность проверки соблюдения требований законодательства касательно информирования руководства о попытке дачи взятки. В результате, прошедшими проверку будут считаться лица не только отказавшиеся от взятки, но и сообщившие о подобной попытке руководству", - пояснили в агентстве.
К тому же, в части кадровой работы, как считают в ведомстве, необходимо усилить проверку претендентов на занятие должностей в государственном и квазигосударственном секторах. В течение ближайших лет необходимо расширить применение полиграфа на всех государственных служащих, кандидатов в судьи и на руководящие посты государственных компаний.
"Видится необходимым создание в государственных органах специализированных подразделений, ответственных за профилактику и предупреждение коррупции. Это позволит вовремя диагностировать и устранять системные недочеты работы, имеющие коррупционный "окрас", - отмечается в проекте стратегии.