Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info В ночном клубе Атырау парень скончался после драки от полученных травм в ночь на 12 апреля. По словам руководителя пресс-службы ДВД Гульназиры Мухтаровой, ночью на "02" поступило сообщение о том, что в приемном покое областной больницы скончался молодой человек 1982 года рождения, который был доставлен от ночного клуба по ул. Курмангазы с телесным повреждением в области головы, сообщает Ак Жайык. "Сотрудники криминальной полиции ДВД и ГУВД "по горячим следам" установили и задержали 24-летнего жителя города Атырау, он водворен в изолятор временного содержания, - говорит Мухтарова. – Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 103 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")". Как сообщили очевидцы, драка между двумя молодыми людьми, отдыхавшими в "Армаде", произошла на почве личной неприязни. Отношения выяснялись на улице, после чего "победитель" скрылся.