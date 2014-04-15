Иллюстративное фото с сайта businesspskov.ru Иллюстративное фото с сайта businesspskov.ru Главного налоговика Шалкарского района Актюбинской области обвинили в преследовании замужней подчиненной. Свекровь девушки заявила, что чиновник слал смс-сообщения непристойного содержания, сообщает КТК. Женщина написала сельским депутатам, что пылкие чувства чиновника довели семью сына до распада. В итоге Жумагазы Жумабаева вызвали в областной центр на дисциплинарный совет. Сам он, разумеется, все обвинения опроверг, заверив, что с подчиненной его связывают исключительно служебные отношения. Но члены диссовета не поверили и приняли решение – уволить Жумабаева и исключить из "Нур Отана". В ответ теперь уже бывший налоговик пригрозил судом.