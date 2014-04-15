Иллюстративное фото с сайта www.netestate.ru Иллюстративное фото с сайта www.netestate.ru ЧП произошло минувшей ночью, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы департамента по ЧС Актюбинской области, в селе Аккайын Мартукского района 14 апреля в 23.35 произошел пожар в частном жилом доме. На место были направлены 5 человек личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области. Однако огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. На месте пожара обнаружен труп 48-летнего мужчины.