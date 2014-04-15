Иллюстративное фото с сайта ekaraganda.kz Иллюстративное фото с сайта ekaraganda.kz Часть жилого дома, построенного в 1930 году, обрушилась в Макатском районе Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ЧП произошло в селе Старый Макат. В шестиквартирном одноэтажном жилом доме произошло обрушение лицевой части стены дома. По сообщению представителей департамента по ЧС, жертв и пострадавших нет. В район выехала специальная комиссия, которая впоследствии сообщила подробности чрезвычайного происшествия и какая помощь будет оказана жителям. Известно, что данный дом был возведен из саманного кирпича. Впрочем, основная часть домов в этом селе старой постройки и для их строительства использовались саманные кирпичи.