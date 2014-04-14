Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz В этом году в экономику будет направлено 500 млрд. тенге. Из них на малый и средний бизнес - 100 млрд. тенге, на решение проблемных кредитов - 250 млрд. тенге, 150 млрд. тенге - на проекты индустриализации и инфраструктуру для нее, сказал президент Нурсултан Назарбаев на заседании Совета национальных инвесторов.  Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что для развития экономики из Национального фонда выделяется 1 трлн. тенге. Между тем уже до 1 июля 2014 года в регионах будет увеличено финансирование местных проектов. Об этом в ходе брифинга на базе Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев. - До 1 июля 2014 года в регионах будет увеличено финансирование местных проектов в сфере ЖКХ, дорожного строительства, ремонта и реконструкции объектов социального назначения за счет перераспределения средств местных исполнительных органов и перевыполнения доходной части местного бюджета, - отметил Досаев. На сегодня, по его словам, готовность подтвердили 10 регионов на сумму 22,5 млрд тенге, по остальным 6 регионам и нашим городам работа будет завершена по итогам исполнения доходной части бюджета за апрель месяц.