Иллюстративное фото с сайта www.fergananews.com Иллюстративное фото с сайта www.fergananews.com Проблема ветхого и аварийного жилья стоит остро в Атырау, поэтому депутаты решили найти средства в бюджете для их сноса. За предстоящие 7 лет необходимо порядка 7 млрд тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в пресс-службе акимата Атырау, депутаты маслихата утвердили программу по сносу ветхих, аварийных домов и общежитий на период с 2014 по 2020 годы. За семь лет будет снесено 27 ветхих, 35 аварийных домов и 17 общежитий, всего 79 жилых домов. На это потребуется 6 млрд 822 млн тенге. В акимате разъяснили, что для сноса ветхих домов необходим 1 млрд 434 млн тенге, для аварийных – 2 млрд 505 млн тенге, для общежитий – 2 млрд 881 млн тенге. В этом году планируется переселить жителей 6 ветхих домов, 6 аварийных и 1 общежития. Всего в аварийных домах проживают 493 семьи, в ветхих - 306 семей, в общежитиях - 1429 семей. Это порядка 7 тысяч горожан, они получат 2 231 квартиру в новых домах.