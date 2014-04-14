Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Например, ответчик оплатил долг за коммунальные услуги в размере 30 тысяч тенге спустя 10 дней после возбуждения исполнительного производства, - объясняет пресс-секретарь департамента по исполнению судебных актов Алиса АМАНОВА. - В таком случае ему придется отдать истцу еще 300 тенге. По долгу в 1 миллион тенге при аналогичной просрочке пеня составит уже 10 тысяч тенге. Пеня накапливается ежедневно. И взыскивается судисполнителями с должника автоматически. Таким образом, должникам следует понимать, что для избежания взыскания исполнительской санкции в доход государства и пени в пользу взыскателя разумнее исполнить решение суда в добровольном порядке. Судисполнители уже начали применять взыскание пени. Кстати, ее можно применять только для производств, возбужденных с 29 января 2014 года. Это связано с тем, что Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства» вступил в силу 28 января нынешнего года.