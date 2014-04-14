В Донецкой области началась антитеррористическая операция
Фото: Глеб Гаранич / Reuters Председатель областной госадминистрации Донецка Сергей Тарута объявил о введении в регионе режима антитеррористической операции. Операция начата после истечения срока ультиматума, поставленного исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Об этом сообщает Polemika. Тарута отметил, что действия силовиков направлены, в первую очередь, на «защиту мира и порядка на нашей земле, которые сегодня у нас цинично и хладнокровно отбирают вооруженные, агрессивные, фанатичные люди». Глава ОГА также выразил соболезнования родственникам погибших в Славянске, где в субботу сторонникам федерализации Украины в ходе массовых беспорядков удалось захватить административные здания. Чиновник напомнил, что в понедельник, 14 апреля начинается предпасхальная неделя («страстная седмица» — последняя неделя Великого поста перед Пасхой). «Поэтому я призываю вас проявлять благоразумие, не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок. Это время молитвы, смирения и чудес. Время слышать и прощать друг друга», — отметил Турчинов. Как ранее сообщал Корреспондент.net, сторонники федерализации Украины отказались принимать условия ультиматума Турчинова. По словам члена координационного совета Луганской области Алексея Чмуленко, оппозиционеры твердо стоят на своих позициях. Чмуленко отметил, что у митингующих достаточно боеприпасов и продуктов питания, а между Донецкой и Луганской областями сформирован коридор из блокпостов, в рамках которого активисты и наблюдатели смогут свободно перемещаться. По сообщению информационного портала Славянска (город в Донецкой области), некие вооруженные люди в бронежилетах вошли в здание исполкома около 9:00 (10:00 мск). При этом над исполкомом был вывешен флаг Донецкой области. В Мариуполе и Енакиево сторонники федерализации в субботу подняли российский триколор и флаг «Донецкой народной республики». Накануне Александр Турчинов поставил ультиматум захватчикам администраций на юго-востоке Украины. Он призвал «сепаратистов» освободить здания, пообещав, что в противном случае, власти пойдут на их насильственное освобождение. При этом тех, кто добровольно сложит оружие, Турчинов пообещал освободить от ответственности.