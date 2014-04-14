Вам может быть интересно
В ЗКО 23 человека отправили на общественные работы за конфликты в семье
Десять человек арестовали за нарушение защитных предписаний.
Қазақстан Қатар мен Оманнан 810 азаматын елге қайтарады
Жолаушылар қос елден аман-есен елге оралады деп күтілуде.
Какая погода ожидает в марте жителей ЗКО
Синоптики дали долгосрочный прогноз на месяц.
Аналитики объяснили, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на тенге
После обострения ситуации на Ближнем Востоке курс тенге заметно снизился. Специалисты объяснили, какие внешние и внутренние факторы повлияли...
В Уральске бесплатно стерилизуют 600 собак: в город приедет фонд Бриджит Бардо
Для проведения масштабной акции требуется поддержка горожан.
Мужчина убил жену и покончил с собой в Актобе: дело прекращено
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело об убийстве, произошедшем в ноябре п...
Нацбанк озвучил объёмы продаж валюты на март
В феврале курс тенге укрепился.
Акимат ЗКО получил право штрафовать жителей за мусор
Раньше штрафы за загрязнение мест общего пользования выписывали только полицейские.
Вывозные рейсы и транзит через соседние страны: что известно об эвакуации казахстанцев с Ближнего Востока
Власти Казахстана объявили о вывозных рейсах из Дубая и договорились с соседними странами о транзите граждан, а Air Astana временно приостан...