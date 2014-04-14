Напомним, 16 декабря группа курсантов института ушла в увольнение. 17 декабря несколько человек напали на свое же учебное заведение. Во время нападения один из них остался на улице и стрелял в группу курсантов из обреза через дыры в заборе. После двух выстрелов в больницу с дробовыми ранениями спины попали 21-летнийи 20-летний. У них до сих пор остались дробинки в спинах. Дела в отношении двух курсантов закончились за примирением сторон на стадии следствия. Дело уроженца Шалкарадошло до суда. Будущего юриста привлекли к ответственности за хулиганство с применением оружия.просила суд приговорить подсудимого к 5 годам лишения свободы. Ему дали 4 года лишения свободы. Во время оглашения приговора бывший курсант плакал. Его мечта быть военным рухнула. Родные осужденного после оглашения приговора не смогли вымолвить ни слова. Для семьи ТОЛЕУЖАНОВЫХ приговор Макжану стал большим горем. Всех нападавших на институт отчислили из учебного заведения. Староста курса перевелся на учебу в другой вуз. Он объяснил, что причиной конфликта были напряженные отношения между курсантами из Актюбинской области и южанами.вынесла частное постановление в адрес руководства юридического института. Судья потребовала усилить контроль над курсантами. Известно, что после ЧП со стрельбой поменялся руководитель института.